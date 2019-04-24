Алафилипп второй год подряд выиграл классическую велогонку «Флеш Валлонь»

Французский гонщик Жюлиан Алафилипп из Deceuninck — Quick Step второй год подряд выиграл классическую арденнскую велогонку «Флеш Валлонь».

На финише 195-километровой дистанции он вырвал победу у датчанина Якоба Фугльсанга из «Астаны». Третьим стал итальянец Диего Улисси из UAE-Team Emirates, отставший от лидеров на 6 секунд.

Велоспорт. Классическая велогонка «Флеш Валлонь»

Анс – Мюр де Юи, Бельгия. 195 км

1. Жюлиан Алафилипп (Франция, Deceuninck – Quick Step) – 4.55,14

2. Якоб Фульсанг (Дания, «Астана») – то же время

3. Диего Улисси (Италия, UAE-Team Emirates) – отставание 0,06

4. Бьорг Ламбрехт (Бельгия, Lotto Soudal) – +0,08

5. Максимилиан Шахман (Германия, BORA-Hansgrohe) – то же время

6. Бауке Моллема (Голландия, Trek – Segafredo) – то же время

7. Патрик Конрад (Австрия, BORA-Hansgrohe) – то же время

8. Майкл Мэттьюс (Австралия, Sunweb) – то же время

9. Йелле Ванендерт (Бельгия, Lotto Soudal) – +0,11

10. Энрико Гаспаротто (Италия, Dimension Data) – то же время