Сливко: с тренером Падиным готова горы свернуть! А его убирают и меняют

Российская биатлонистка Виктория Сливко выразила сожаление, что Андрей Падин больше не входит в тренерский штаб женской сборной России. Завершившийся сезон Сливко провела в составе резервной команды, с которой работал Падин. В следующем сезоне помогать тренеру по резерву Сергею Коновалову будет Евгений Куваев.

«Да, я не такая суперспортсменка. Моего мнения никто не спросит, но я все-таки хочу сказать вам, друзья, я в сборной команде России уже 7 лет. Сначала – Самигуллин И.Н., три года, девушки и юниорки. Потом четыре года во взрослой сборной, и эти четыре года каждый год — новый тренер!

Ты приходишь в команду и начинаешь привыкать к тренеру, к его методике, у тебя начинает получаться, ты веришь в тренера, а его меняют на нового, и ты снова и снова начинаешь подстраиваться и привыкать к тренеру. И так из года в год.

В этом году я работала с тренером, который живёт спортом, у которого горят глаза на тренировках, с тренером, который всегда меня поддерживал и верил, который мог так мотивировать, что я была готова умирать и доползать до дома после тренировки, и я знала, что это приведёт к результату. С таким тренером я готова горы свернуть! И его снова убирают и меняют.

Почему так происходит, не понимаю. А ведь я не одна, кто хочет работать с Падиным Андреем Викторовичем», — написала Сливко на своей странице в «Инстаграме».