Свидлер пол-очка уступает Карлсену на турнире Grenke Chess Classic

24 апреля в Карлсруэ (Германия) состоялся пятый тур супертурнира Grenke Chess Classic.

Результативной стала только одна партия, в которой встречались немцы Винсент Каймер и Георг Майер. Дерби завершилось первой победой 14-летнего дебютанта Каймера.

Остальные четыре партии завершились вничью, что не внесло изменений в турнирную таблицу. Мирный исход зафиксирован в партиях между россиянином Петром Свидлером и испанцем Франсиско Вальехо, французом Максимом Вашье-Лагравом и армянином Левоном Ароняном, индийцем Вишванатаном Анандом и американцем Фабиано Каруаной, норвежцем Магнусом Карлсеном и Аркадием Найдичем из Азербайджана.

25 апреля на турнире выходной день. Туры с 6-го по 9-й будут сыграны в Баден-Бадене.

Положение после 5-го тура



1-2. Магнус Карлсен, Вишванатан Ананд — по 3,5.

3-6. Максим Вашье-Лаграв, Левон Аронян, Пётр Свидлер, Фабиано Каруана — по 3.

7. Аркадий Найдич — 2,5

8. Франсиско Вальехо Понс — 1,5

9-10. Георг Майер, Винсент Каймер — по 1.