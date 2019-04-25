Чепиков: хотелось бы, чтобы Максимов работал в тандеме с Ахатовой

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по спорту, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков рассказал, почему в помощники Анатолию Хованцеву и Артёму Истомину в мужской сборной России по биатлону был выбран трёхкратный призёр чемпионатов мира Максим Максимов.

«Верим в тренерский талант Максима Максимова, у которого были отличные стрелковые показатели в карьере. Конечно, нам бы хотелось, чтобы они работали в тандеме с Альбиной Ахатовой. Я не вижу в этом какого-то диссонанса. Мы разговаривали об этом с Альбиной ещё осенью, приезжали к ней в гости с Владимиром Драчёвым в Тюмень. Пока окончательно решения нет. Думаю, что оно появится перед первым сбором наших спортсменов в Белокурихе", — приводят слова Чепикова «Известия».

При этом Чепиков отметил, что олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира Ахатова (супруга Максимова — прим. «Чемпионата») могла бы консультировать не только женскую, но и мужскую сборную.

Подготовку к новому сезону команды начнут с восстановительного сбора в Алтайском крае: юниоры встретятся в Белокурихе с 12 по 25 мая, основа и резерв — с 14 по 30 мая.