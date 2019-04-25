Чепиков — об уходе Падина: сборной нужна свежая кровь

Вице-президент Союза биатлонистов России по спорту, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков прокомментировал уход с поста тренера женской резервной сборной России Андрея Падина. В тренерский штаб команды на сезон-2019/20 вошли Сергей Коновалов и Евгений Куваев.

«Всё верно, Андрей Падин покидает резервную сборную. Это решение принималось на тренерском совете. Резервной сборной нужна свежая кровь, поэтому выбор пал на молодого специалиста Евгения Куваева», — приводят слова Чепикова «Известия».

Тренерский штаб основной женской сборной продолжит работу в прежнем составе – Виталий Норицын (главный тренер), Леонид Гурьев и Николай Загурский (помощники). Подготовку к сезону основная и резервная команды начнут с восстановительного сбора в Белокурихе (Алтайский край). Юниорская команда будет заниматься там с 12 по 25 мая, а основная и резервная сборные – с 14 по 30 мая.