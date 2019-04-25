Выступление российских лыжников в сезоне признано удовлетворительным

Сегодня, 25 апреля, в Москве состоялось заседание президиума и исполкома Федерации лыжных гонок России. Президиум признал выступление сборной России в сезоне-2018/19 удовлетворительным.

Работа иностранных тренеров в прошедшем сезоне также получила оценку «удовлетворительно», сообщат официальный сайт ФЛГР.

Главой попечительского совета Федерации лыжных гонок России стал почётный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачёв.

Ранее стал известен состав групп Маркуса Крамера, Юрия Бородавко, Олега Перевозчикова и Егора Сорина на следующий сезон. На самоподготовке будут находиться Максим Вылегжанин, Андрей Парфёнов, Анастасия Доценко, Юлия Чекалёва, Наталья Матвеева, Евгения Шаповалова.

На прошедшем чемпионате мира в Зефельде россияне завоевали 5 серебряных и 3 бронзовые медали. В общем зачёте Кубка мира россияне Александр Большунов и Наталья Непряева стали вторыми.