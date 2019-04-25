Трусова: секрет успеха? Я гипнотизирую судей

Серебряный призёр чемпионата России 2019 года, двукратная чемпионка мира среди юниоров 14-летняя фигуристка Александра Трусова рассказала, когда начала заниматься этим видом спорта, а также поделилась впечатлениями от работы в группе Этери Тутберидзе.

«Меня отдали в фигурное катание в четыре года. Родители привели меня в секцию, потому что уже тогда я хорошо каталась на роликах. А сейчас я просто не представляю себя в другом виде спорта.



Главная задача для меня, как и для любого спортсмена, – победа на Олимпийских играх.

Я занимаюсь в группе, где все вундеркинды: среди нас есть чемпионки мира и олимпийские чемпионки. Я просто стараюсь поменьше читать о себе в соцсетях и слушать комментарии. Нужно лишь тренироваться в том же объёме, а лучше – ещё больше", — цитирует Трусова SPORTchic.

Трусова также рассказала о секрете успеха своих выступлений.



«Я смотрю в глаза судьям, чтобы они смотрели на меня и не могли оторваться, гипнотизирую их!» – сказала фигуристка.