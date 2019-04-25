Фигуристка Ильиных — танцору Полунину: я люблю тебя

Олимпийская чемпионка Сочи в командных соревнованиях Елена Ильиных в свой день рождения опубликовала снимок в «Инстаграме», на котором она изображена вместе с танцором Сергеем Полуниным. Фигуристка лаконично, но весьма красочно подписала этот кадр: «Я люблю тебя».



Полунин в свою очередь выложил аналогичное фото на своей странице, сопроводив его комментарием: «С днем рождения, Елена. Я танцевал сегодня для тебя».



Многие поспешили поздравить пару с любовным союзом.



«Я за вас так рада! Лучший для лучшей! С днём рождения вас! Счастья, здоровья вам и любви! Вы прекрасны», — прокомментировала снимок Ильиных одна из подписчиц.



«Леночка добавила ещё больше света и любви Серёже! Дай Бог вам всего самого хорошего!» — такая подпись к фото появилась на странице Полунина.