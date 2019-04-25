Первый тренер Загитовой удостоена знака «За заслуги перед Ижевском»

Наталья Антипина, первый наставник олимпийской чемпионки, фигуристки Алины Загитовой, удостоена почётного знака «За заслуги перед городом Ижевском». Соответствующее решение принято депутатами гордумы на очередной сессии, сообщает «Комсомольская правда — Ижевск».



В свою очередь тренер отметила, что она благодарна за оказанное внимание к своей профессиональной деятельности.



«К сожалению, в Ижевске нет условий для воспитания фигуристов самого высокого уровня. В Москве с Алиной работает целая команда — тренер по скольжению, тренер по прыжкам, хореограф. У нас таких возможностей нет. Ещё четыре года назад у нас даже своего катка не было, мы тренировались на массовом льду. Поэтому, чтобы отобраться на Олимпиаду, Алине нужно было попасть именно в эту группу, именно к этому тренеру», — говорила ранее Антипина об отъезде Загитовой из родного города.



Загитова — уроженка Ижевска. Шесть лет она тренировалась у Антипиной. В 2014 году Алина уехала в Москву и готовится в команде Этери Тутберидзе. Под началом Антипиной тренируется сестра Алины — Сабина Загитова.