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Команда Ковалёвой потерпела поражение в 4-м матче турнира по кёрлингу в Канаде

Команда Ковалёвой потерпела поражение в 4-м матче турнира по кёрлингу в Канаде
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Две женские команды по кёрлингу из России продолжают выступление на групповом этапе финального турнира категории «Большого шлема» — Champions Cup. Соревнования проходят в Канаде.

Женская команда во главе с Алиной Ковалёвой уступила команде швейцарки Сильваны Тиринзони со счётом 2:6, потерпев второе поражение в четырёх матчах. Помимо Ковалёвой в четвёрку также входят: Анастасия Брызгалова, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.

Напомним, за вторую женскую команду выступают Влада Румянцева, Дарья Морозова, Ирина Рязанова и Вера Тюлякова.

Команда Ковалёвой одержала победу на турнире «Большого шлема» в Канаде
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