Команда Ковалёвой потерпела поражение в 4-м матче турнира по кёрлингу в Канаде

Две женские команды по кёрлингу из России продолжают выступление на групповом этапе финального турнира категории «Большого шлема» — Champions Cup. Соревнования проходят в Канаде.

Женская команда во главе с Алиной Ковалёвой уступила команде швейцарки Сильваны Тиринзони со счётом 2:6, потерпев второе поражение в четырёх матчах. Помимо Ковалёвой в четвёрку также входят: Анастасия Брызгалова, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.

Напомним, за вторую женскую команду выступают Влада Румянцева, Дарья Морозова, Ирина Рязанова и Вера Тюлякова.