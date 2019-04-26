Боброва и Депутат опубликовали фото из роддома

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях россиянка Екатерина Боброва опубликовала фотографию в день выписки из роддома.

«Вы когда-нибудь видели действительно счастливого человека? Посмотрите на Андрея Депутата на этом фото. Вот как выглядит счастье. День выписки», — написала Боброва в «Инстаграме».

16 июля 2016 года Екатерина вышла замуж за фигуриста Андрея Депутата. В декабре 2017 года она сообщила о намерении пропустить сезон.

Боброва выступала в танцевальном дуэте с Дмитрием Соловьёвым. Они являются серебряными призёрами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, бронзовыми призёрами чемпионата мира 2013 года, шестикратными призёрами чемпионатов Европы, а также семикратными чемпионами России.

Фотография доступна в «инстаграме» Бобровой.