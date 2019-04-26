Трусова: Медведева советовала, Загитова подсказывала по каскаду с риттбергером

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала об атмосфере в группе Этери Тутберидзе, а также о том, какие советы ей давали Евгения Медведева и Алина Загитова.

«Мне не тяжело работать в группе Тутберидзе, очень нравится. Это моё любимое дело. Со всеми девочками в группе мы общаемся хорошо и с маленькими тоже на равных. Может быть, они на меня смотрят, равняются, но я этого не замечаю.

Когда Женя была в группе, она всегда мне подсказывала по прыжкам. Говорила, что надо всегда работать, неважно, устала или нет, находить в себе силы. Алина подсказывала, как прыгать каскад с риттбергером. Я стараюсь подсказывать маленьким, но не знаю, как они отреагируют», — заявила Трусова в интервью COMMANDOS.

14-летняя Трусова — вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров. Также она является серебряным призёром чемпионата России по фигурному катанию 2019 года.