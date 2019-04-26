Москалёва и Ерёмин вышли в 1/4 финала ЧМ по кёрлингу среди смешанных пар

В 1/8 финала чемпионата мира по кёрлингу среди смешанных пар россияне Анастасия Москалёва и Александр Ерёмин обыграли команду Испании со счётом 8:5.
В четвертьфинале российским кёрлингистам будет противостоять команда Канады.
По итогам группового этапа соревнований, которые проходят в Ставангере (Норвегия), россияне заняли первое место. В группе Москалёва и Ерёмин обыграли представителей Косово (11:1), Греции (15:0), Латвии (7:4), Польши (9:3) и Словении (8:3), а также проиграли Испании (5:11).
Команда России дважды становилась победителем мирового первенства — Пётр Дрон и Яна Некрасова завоевали золото в 2010 году, а в 2017-м первыми стали Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова.
Кёрлинг. Чемпионат мира среди смешанных пар
1/8 финала
Россия — Испания — 8:5