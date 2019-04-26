Загитова стала героиней апрельского номера японского журнала Numero

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, россиянка Алина Загитова, стала героиней номера японского журнала Numero, вышедшего 26 апреля. Корреспонденты издания взяли интервью у фигуристки, которой за два года во взрослом катании удалось выиграть все возможные титулы. В 2018 году Загитова выиграла Олимпиаду в Пхёнчхане, чемпионат своего континента (Европы) и Финал Гран-при. В 2019 году Алина завоевала недостающий в её коллекции титул чемпионки мира.

Загитова чрезвычайно популярна в Японии. В прошлом году после победы на Олимпиаде японцы даже подарили ей щенка породы акита-ину, о желании иметь которого Алина заикнулась в интервью. Теперь подросшая Масару вместе с хозяйкой участвует в рекламе японских товаров и даже в ледовых шоу.

Фото доступно в «Твиттере» журнала Numero.