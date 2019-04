Самодурова спела гимн России на награждении победителей Спартакиады учащихся

Чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова исполнила национальный гимн России в ходе церемонии награждения победителей и призёров IX зимней Спартакиады учащихся России 2019 года.

«Действующая чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова продолжает удивлять талантами! В ходе церемонии награждения победителей и призёров IX зимней Спартакиады учащихся России 2019 года среди субъектов Российской Федерации фигуристка исполнила национальный гимн! Браво, Софья!» — сообщается в «инстаграме» Министерства спорта России.

Видео доступно в «инстаграме» Министерства спорта России.

О своём певческом таланте Самодурова заявила 10 марта во время торжественного празднования 50-летнего юбилея тренерской деятельности Алексея Мишина и Тамары Москвиной. Тогда фигуристка спела первый куплет песни Céline Dion – All By Myself, а затем, отложив микрофон в сторону, откатала показательный номер.