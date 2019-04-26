Загитова посетила Зал хоккейной славы в Торонто

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова, которая в настоящее время выступает в ледовом шоу в Канаде, посетила Зал хоккейной славы в Торонто.

Загитова сфотографировалась около главного трофея НХЛ — Кубка Стэнли, а также около стенда, посвящённого легендарному канадцу, четырёхкратному обладателю этого трофея Уэйну Гретцки. Не обошла вниманием Алина и плакат, посвящённый хоккею на Играх в Пхёнчхане, где золотые медали «олимпийским атлетам из России» также принесли хоккеисты.

Фото доступно в «инстаграме» Алины Загитовой.

Зал хоккейной славы представляет собой галерею развития как североамериканского, так и европейского хоккея. В нём расположены стенды с хоккейным инвентарём, коньки, сделанные вручную, первые клюшки, а также фотографии и рисунки с изображением игры в хоккей.



В Зале славы расположены экспозиции об игроках, командах, рекордах НХЛ, реликвии и трофеи НХЛ, включая Кубок Стэнли. Впервые Зал славы был открыт в 1943 году в Кингстоне, а в Торонто переехал в 1958 году.