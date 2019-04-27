Медведева: жить как обычный тинейджер? Даже мысли об этом не было

Российская фигуристка Евгения Медведева отметила, что не представляет жизнь без фигурного катания и не видит себя в качестве обычного тинейджера.



«Хотела ли бросить фигурное катание и жить как обычный тинейджер? Честно, даже никогда мысли об этом не было. Даже когда мне что-то неохота делать или начинают опускаться руки, если что-то не получается, просто сажусь и думаю, что в 19 лет я повидала уже половину мира. Некоторые люди не успевают такого и за всю жизнь. Я просто благодарна тому, что сейчас имею. Когда в голову лезет мысль: может, а ну его, просто брошу всё и буду ходить в школу, понимаю, что нет», — сказала Медведева в интервью блогеру Саше Кэт.



Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр — 2018.