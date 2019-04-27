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Медведева: жить как обычный тинейджер? Даже мысли об этом не было

Фото: instagram.com/jmedvedevaj
Медведева: жить как обычный тинейджер? Даже мысли об этом не было
Другие / Фигурное катание

Российская фигуристка Евгения Медведева отметила, что не представляет жизнь без фигурного катания и не видит себя в качестве обычного тинейджера.

«Хотела ли бросить фигурное катание и жить как обычный тинейджер? Честно, даже никогда мысли об этом не было. Даже когда мне что-то неохота делать или начинают опускаться руки, если что-то не получается, просто сажусь и думаю, что в 19 лет я повидала уже половину мира. Некоторые люди не успевают такого и за всю жизнь. Я просто благодарна тому, что сейчас имею. Когда в голову лезет мысль: может, а ну его, просто брошу всё и буду ходить в школу, понимаю, что нет», — сказала Медведева в интервью блогеру Саше Кэт.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр — 2018.

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