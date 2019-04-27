Фарах: очень бы хотелось выступить в Токио — 2020. Почему бы не сделать этого?

Четырёхкратный олимпийский чемпион 2012 и 2016 годов, шестикратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы в беге на длинные дистанции британский легкоатлет сомалийского происхождения Мо Фарах не исключил участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

«Каковы шансы увидеть меня на Олимпиаде в Токио? Шансы есть. Если я могу получить медаль, и я в хорошей форме, то кто бы от такого отказался? Я бы никогда не отказался от такой возможности. Мне бы очень хотелось выступить в Токио, и, как я уже сказал, если буду в хорошей форме, и буду готов поехать, и смогу принести медаль Великобритании, то почему бы не сделать этого?» — сказал Фарах в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

В настоящее время Фарах готовится выступить на Лондонском марафоне и надеется победить.