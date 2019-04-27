Фарах: не стоит говорить букмекерам, что Мо Фарах победит в Лондонском марафоне

Четырёхкратный олимпийский чемпион 2012 и 2016 годов, шестикратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы в беге на длинные дистанции британский легкоатлет сомалийского происхождения Мо Фарах надеется выиграть Лондонский марафон, который пройдёт 28 апреля.

«Можно назвать победу в лондонском марафоне моей мечтой? Безусловно. Я вырос в Лондоне, просто не могу себе представить, как здорово бы было однажды получить титул победителя марафона на улицах Лондона. Надеюсь, это всё-таки когда-нибудь произойдёт. Это, несомненно, один из крупнейших марафонов в мире.

В прошлом году у меня был потрясающий опыт пробежать марафон в Лондоне, а потом в Чикаго. Победа в Чикаго была для меня очень важна, и это дало мне мощный толчок. Отправляясь в Лондон в этом году, я надеюсь, что у меня будет чуть больше уверенности в себе, чуть больше веры, но в то же время есть ещё много атлетов. Думаю, не стоит идти к букмекерам и говорить, что Мо Фарах победит (улыбается). Тем не менее, я верю, что всё может случиться, и я знаю, что дал себе лучшие шансы, когда уехал из дома, поднялся в горы и вложил в это всю свою упорную работу, все преодолённые мили. И это одна из причин, по которым я тренировался в Эфиопии», — сказал Фарах в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

В 2018 году Мо Фарах стал победителем Чикагского марафона, установив новый рекорд Европы — 2 часа 5 минут и 11 секунд.