Легков: убеждён, что Нортуг, Колонья и Сундбю не принимают допинг

Обладатель золотой медали на Олимпийских играх 2014 года в Сочи на 50-киллометровой дистанции Александр Легков рассказал об отношении к процедуре допинг-контроля и о том, как менялось его мнение об иностранных спортсменах.



«Я на допинг-контроль всегда шёл как на праздник, потому что это означало, что я в тройке. У меня никогда не было проблем с тем, чтобы сдать анализ, так что я всегда уходил оттуда первым. Знаю, что у многих после длинных дистанций из-за обезвоживания возникают трудности, кто-то пьёт воду, часами сидит. Мне же требовалось всего 10 минут.



Мы как-то сидели со спортсменами из другого вида спорта, и они меня спрашивают: «На чём бегаешь, что жрёшь?» Я отвечаю: «В каком смысле — что я жру? Вот мясо ем, рыбу люблю». Для меня это странный и непонятный вопрос, потому что я тогда уже тренировался с европейцами и полностью изменил свой подход. Я раньше тоже так думал. Всё лето пахал как умалишённый, а зимой мне привозили по две минуты. Я думал: по-любому что-то жрут. Но потом моё мнение изменилось.



Наш организм может любой допинг сварить, с ним просто нужно правильно обращаться. Надо работать и получать кайф. Это работа на долгую перспективу, а у нас принято всё подстраивать под мгновенный результат. Я убеждён, что те ребята, которые бегали со мной — Нортуг, Колонья, Сундбю, — они все бегают чистыми», — сказал Легков во время выступления на форуме «Спорт и Россия» в Сочи.

«Уважения к ним не осталось». Как Россию притянули к допинг-скандалу в лыжах Друг пойманного за переливанием крови лыжника «чуть не блеванул». Он в шоке. Значит, врут, что кровяной допинг в порядке вещей уже 20 лет?