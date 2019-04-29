Глава FIAS — о драке российских самбисток: наказание будет очень строгим

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков прокомментировал драку самбисток на прошедшем во Владивостоке мемориале Потапова. После своего поединка за бронзу в весовой категории до 56 кг на трибунах подрались Юлия Литвинцева и Ольга Вицина.

«Инцидент, произошедший во Владивостоке на международном турнире „Мемориал Потапова“, не может иметь оправдания. Ни один самбист не вправе выяснять отношения, распуская руки, тем более на зрительских трибунах. Любые разногласия и конфликты можно уладить путём диалога. Я понимаю, что на соревнованиях нервы напряжены, каждый хочет победить, но затевать драку непозволительно никому.



Такие инциденты способны нанести ущерб любому виду спорта, и самбо — не исключение, ведь наши главные ценности — это уважение к сопернику и дружба на ковре и за его пределами. Поэтому подобным выходкам нет и не может быть места в нашем виде спорта. Произошедшее во Владивостоке будет рассмотрено на заседании исполнительного комитета FIAS после получения материалов от дисциплинарной комиссии FIAS и их всестороннего изучения. Думаю, наказание для участников потасовки будет очень строгим», — цитирует Шестакова ТАСС.

Литвинцева получила сотрясение мозга и перелом носа. Спортсменки были отстранены от соревнований.