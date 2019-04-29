Белорукова: говорят, спортсмен должен думать лишь о тренировках. Ну не бред ли?

Двукратный призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира российская лыжница Юлия Белорукова в своём «инстаграме» ответила пользователю, который написал ей: «Много выпендриваешься, поэтому нет побед».

«Интересная параллель. Что для вас выпендрёж? И как он связан с победами? Привести вам в пример Петтера Нортуга или Александра Легкова? Оба спортсмена – медийные личности, но в то же время добились многого.



Я ни в коем случае не сравниваю себя с ними. Просто указываю на то, что люди ставят себе много рамок. «Если ты спортсмен, то должен думать только о тренировках! А подумаешь о другом и проиграешь!» Ну не бред ли?» – написала Белорукова.

На чемпионате мира 2019 года в Зеефельде Юлия завоевала бронзу в эстафете.