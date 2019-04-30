Васильев: Бабикова в основной команде быть не должно

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил составы основной и резервной сборных России по биатлону на сезон-2019/20, который был представлен вчера, 29 апреля.

«Думаю, что в общем и целом нормальный состав, за исключением некоторых персонажей, присутствие которых в этом списке вызывает недоумение. Ну, например, Сидоров. Как он мог даже в резервной команде оказаться? Это загадка, конечно. Ирина Казакевич, напротив, достаточно перспективная спортсменка. Одна из тех, на кого надо обращать внимание. Морозова и Васнецова попали в резерв, потому что не показали того результата, которого от них ожидали, — никаких противоречий здесь нет, всё справедливо. Опять же состав логичный. Но отдельные персонажи всегда будут вызывать споры. Никогда не увидим такого, что все будут согласны. У каждого своё мнение.



Цветков вообще себя никак не зарекомендовал. Ему был дан аванс, но он его никак не оправдал. Бабиков всё-таки на этапах Кубка IBU показал себя. Но моё мнение, что Антон не должен быть в основной команде. Если чисто по спортивному принципу, то он, наверное, и заслужил это право. Но, с другой стороны, есть молодые ребята. Думаю, есть смысл дать им возможность подготовиться в основном составе сборной. Моё мнение, что лучше делать ставку на молодёжь. Да, может быть, она ещё и не совсем заслуживает права быть в сборной, но рисковать всё равно надо. А с Бабиковым всё понятно: он уже себя показал, о нём всё известно. Но мне кажется, что ему надо ещё сезон провести в резервной команде. Нужно посмотреть, как он себя проявит, и тогда уже принимать какое-то решение. Могу, конечно, и ошибаться», — цитирует Васильева сайт «Матч ТВ».

Васильев также прокомментировала намерение тренерского штаба начать подготовку к сезону раньше, чем в прошлом году.



«Качество выступления по ходу сезону не зависит от того, раньше или позже началась подготовка. Здесь на первом месте сама система подготовки. Всё остальное довольно условно. Конечно, всегда в случае чего можно найти какую-то причину, чтобы оправдаться. Что, мол, на полтора дня позже начали готовиться к сезону. Но это же смешно! Главное — это общая подготовка в этот самый период. Здесь как раз необходимы мудрость и мастерство тренерского штаба, которые позволили бы приятно удивить всех в следующем сезоне», — сказал Васильев.