В ВАДА отправлено более 2 тысяч образцов из антидопинговой лаборатории в Москве

Официальный сайт Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) сообщил о завершении работы по получению допинг-проб из московской антидопинговой лаборатории.

Пять экспертов успешно извлекли 2262 образца, которые были собраны в 4524 контейнера. Пробы вывезли из Москвы и отправили в аккредитованную ВАДА лабораторию за пределами России.

Напомним, в конце марта Российское антидопинговое агентство проинформировало, что Всемирное антидопинговое агентство отметило успешное выполнение РУСАДА работы по устранению недостатков, выявленных в ходе декабрьского аудита.

20 сентября 2018 года исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия всемирному антидопинговому кодексу.