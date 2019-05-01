Российский сезон крейсерского яхтинга откроется в Севастополе регатой «Дружба»

Пятая всероссийская регата «Дружба» откроет парусный сезон крейсерских яхт России сегодня, 1 мая. Участие в соревнованиях примут более 160 яхтсменов Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего-Новгорода, Таганрога, Саратова, Новороссийска, Сочи, Севастополя и Керчи.



Гонки пройдут в классах яхт Open 800, «Четвертьтонник», SB20 и в зачётной группе ORC яхт 30-35 ft. В классе Open 800 соревнования пройдут в статусе этапа Кубка России.



Общий маршрут регаты превысит 100 морских миль, соревнования предусматривает серию коротких гонок на внутреннем рейде Севастополя и 6 прибрежных дневных этапов по маршруту Севастополь — Балаклава — б. Ласпи — Балаклава — б. Казачья – б. Стрелецкая — Севастополь. Регата завершится 7 мая.

«Наша основная цель это укрепление дружественных отношений и обмен опытом между яхтсменами Севастополя и других регионов России. Популяризация парусного спорта как здорового и активного образа жизни, развитие привлекательности региона и акватории Чёрного моря для занятия парусным спортом и яхтенным туризмом, а так же демонстрация участникам и гостям регаты уникальных особенностей Севастополя и Крыма: истории, культуры и природы края», — рассказал вице-президент Ассоциации класса яхт Open 800 Дмитрий Жайворонок.

