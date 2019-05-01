Ягудин: ни золотую медаль, ни машину мне не вернули

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, чем закончилась история с угоном его автомобиля, в котором находилась золотая медаль чемпионата мира.

«Ничем. Конечно, её не вернули. Ни медаль, ни машину. Но, поверьте мне, в данный момент, как и лет пять-десять назад, для меня это значения не имеет. Многие скажут, что лукавлю, но я человек такой — не живу прошлым. Титулы остаются, а медали… Олимпийское золото у меня лежит в тумбочке. И я его не достаю, не любуюсь. Самая главная медаль в моей жизни — семья, жена и две любимые дочки. Это реальность, сегодняшний и завтрашний день. А то, что было в прошлом, — несколько первых глав в книге под названием жизнь. Но теперь пишутся совсем другие главы. И я сделаю все ради того, чтобы будущее было достойно моих дочерей», — цитирует Ягудина «Союзное вече».

Ягудин также является четырёхкратным чемпионом мира, трёхкратным чемпионом Европы, двукратным победителем финалов Гран-при.