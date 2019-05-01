Участники ОИ устроили травлю штангистки-трансгендера, установившей рекорды мира

Штангистка-трансгендер Мэри Грегори стала объектом критики со стороны ряда участников Олимпийских игр после того, как в своём «инстаграме» похвасталась победой на всех девяти турнирах под эгидой Raw Powerlifting Federation и установлением четырёх мировых рекордов, сообщает Yahoo Sports.

Участница Олимпийских игр, бывшая британская пловчиха Шеррон Дэвис так прокомментировала ситуацию: «Этот трансгендер с мужским телом устанавливает мировые рекорды и выигрывает женские соревнования в Америке. Биологические женщины не могут с ней соперничать. Это просто нечестные соревнования».

«Это просто смехотворно. Женщинам нужно бойкотировать подобные соревнования. Введите категорию „Трансгендер“ или лучше вообще проводите Игры трансгендеров. Иначе я могу только представить реакцию зрителей в отношении транс-сообщества», — отметила участница Олимпийских игр легкоатлетка Келли Холмс.