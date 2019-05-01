Туктамышева показала фрагмент новой короткой программы

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева разместила в своём «инстаграме» ролик с фрагментами новой короткой программы на предстоящий сезон.

«Даже не буду делать конкурс под какую музыку я катаюсь, это невозможно угадать, но будет красиво», — отметила Туктамышева.

Ранее стало известно, что короткую программу Туктамышевой будет ставить олимпийский призёр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух. Кроме того, он займётся произвольной программой другой спортсменки — Софьи Самодуровой.



Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы — 2013, серебряный призёр командного чемпионата мира — 2015 и бронзовый призёр чемпионата 2019 года, победительница финала Гран-при сезона-2014/15, чемпионка России 2013 года, серебряный призёр чемпионата мира — 2011 среди юниоров.