Семеня: в IAAF целое десятилетие пытались ослабить меня, но я стала ещё сильнее

Южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS), отклонившего её апелляцию на принятое Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) правило, согласно которому спортсменки с повышенным уровнем тестостерона будут обязаны принимать препараты для снижения гормона.



«Я знаю, что правила IAAF всегда были направлены именно против меня. В течение десятилетия они пытались ослабить меня, но на самом деле я стала от этого ещё сильнее. Решение CAS не сможет удержать меня от хороших результатов. Я снова поднимусь на вершину и продолжу вдохновлять молодых женщин и спортсменов в Южной Африке и во всём мире», — приводит слова бегуньи The-Star.



Кастер Семеня рассматривает возможность подачи апелляции на решение суда. Сделать это она может в течение 30 дней.