Красноярск поборется за право проведения чемпионата мира-2022 по шорт-треку

Союз конькобежцев России заявил о выдвижении заявки Красноярска на проведение чемпионата мира по шорт-треку, который состоится в 2022 году. Другими претендентами, желающими принять мировое первенство, являются Томашув-Мазовецкий (Польша) и Монреаль (Канада).



Союз конькобежцев также рассчитывает принять два других крупных международных старта в России. «Мы намерены провести через два года взрослый и юниорский чемпионаты мира по шорт-треку в Красноярске и Москве, затем чемпионат Европы в Сочи. Конкуренция будет очень высокой, на каждый из стартов претендуют немало конкурентов», — приводит ТАСС слова президента Союза конькобежцев России Алексея Кравцова.



Ранее сегодня, 1 мая, стало известно, что Красноярск остался единственным претендентом на проведение чемпионата мира-2025 по фристайлу и сноуборду.

