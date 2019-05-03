Леонова: розовый костюм Медведевой надела бы разве что перед мужем

Вице-чемпионка мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова, недавно вышедшая замуж за фигуриста Антона Шулепова, рассказала о своём отношении к откровенным нарядам, в которых выступали в показательных номерах минувшего сезона Елизавета Туктамышева, Алина Загитова и Евгения Медведева.

«Не хочу осуждать Лизу Туктамышеву, но я бы не вышла на лёд в таком наряде. Да мне бы и муж не разрешил. Не обязательно открывать всё. Пусть на платье будет одна маленькая дырочка, но это будет такая изюминка, что зрители взглянут и скажут: вау, как здорово, как сексуально! У Жени Медведевой розовый костюмчик всё, что нужно, прикрывает. Не сказала бы, что это выглядит вульгарно. Но, если честно, мне розовый цвет не нравится. Я бы такой костюм не надела. Ну, разве что дома, перед мужем», — приводит слова Леоновой «Экспресс-газета».

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