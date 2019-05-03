Пятиборка Буряк стала бронзовым призёром этапа Кубка мира в Венгрии

Россиянка Анна Буряк стала бронзовым призёром третьего этапа Кубка мира по современному пятиборью, который прошёл в Секешфехерваре (Венгрия). Победу одержала Тамара Алексеев из Венгрии, которую на финише почти догнала турчанка Илке Озъюксель.

Буряк лучше всего удался конкур, а в беге со стрельбой в борьбе за бронзу она опередила белоруску Ольгу Силкину.

Еще две российские спортсменки, Вероника Ефимова и Людмила Тебекина, заняли 19-е и 33-е место соответственно.

Современное пятиборье. Кубок мира. Третий этап. Секешфехервар, Венгрия

Женщины

1. Тамара Алексеева (Венгрия) – 1402.

2. Илке Озъюксель (Турция) – 1394.

3. Анна Буряк (Россия) – 1370…

19. Вероника Ефимова (Россия) – 1314…

33. Людмила Тебекина (Россия) – 1213.