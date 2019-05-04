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Британская бегунья Шарп получала угрозы смертью после комментариев о Семене

Британская бегунья Шарп получала угрозы смертью после комментариев о Семене
Другие / Лёгкая атлетика

Британская бегунья Линси Шарп заявила, что ей угрожали смертью после того, как она ранее высказалась о «преимуществе» Кастер Семени из ЮАР.

«Я получала угрозы смертью. Угрожали убить членов моей семьи, и это не та ситуация, в которой я хотела бы оказаться. Очень жаль, что такое происходит», — цитирует Шарп BBC.

По словам британки, она стала объектом угроз после высказываний о разнице между спортсменами с более высоким уровнем тестостерона на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Шарп стала шестой на дистанции 800 метров, а Семеня завоевала золото.

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Кастер Семени к Международной ассоциации легкоатлетических федераций. IAAF в апреле 2018 года представило правило, по которому спортсменки с повышенным уровнем тестостерона смогут соревноваться на турнирах под эгидой IAAF только в том случае, если будут принимать специальные препараты, предназначенные для снижения уровня гормона.

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