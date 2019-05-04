Главная лига бейсбола поддержала «акт Родченкова» по борьбе с допингом

Главная лига бейсбола (MLB) распространила заявление, в котором отметила полное согласие закон о криминализации допингового мошенничества под названием «акт Родченкова».



«Главная лига бейсбола полностью согласна с целями «акта Родченкова» и поддерживает его. Мы полностью на стороне руководства Хельсинской группы и Антидопингового агентства США (USADA) в этом важном вопросе. Мы уважаем законодательство и права чистых спортсменов на отстаивание своей позиции и выступаем за сохранение целостности международного спорта», — говорится в заявлении.



Ранее в США одобрили закон о криминализации допингового мошенничества под названием «акт Родченкова». По нему нарушители антидопинговых правил могут попасть в тюрьму на десять лет и выплатить штраф размером $1 млн.