Ковалёв: восьмое место «Пермских медведей» в Суперлиге очень удивило

Капитан гандбольного клуба «Спартак» (Москва) Дмитрий Ковалёв поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала мужской Суперлиги с «Пермскими медведями».

«Категорически не согласен с теми, кто считает, что восьмая команда регулярного чемпионата – слабый соперник. Меня вообще удивило это место пермяков. Считаю, что они выглядели не слабее некоторых команд, закончивших „регулярку“ выше. В нашем матче в Перми за три минуты до конца счёт был ничейный, но в концовке нам повезло больше. Встреча второго круга в Крылатском тоже складывалась непросто. Спокойно будем себя чувствовать только в случае гостевой победы.

В пермском клубе тон задают опытные гандболисты: Алексей Шиндин, на счету которого более ста голов в этом сезоне, и игроки задней линии Юрий Орлов и Павел Гноевой", – цитирует Ковалёва официальный сайт Федерации гандбола России.