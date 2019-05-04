Московский «Спартак» победил «Пермских медведей» на старте плей-офф Суперлиги

Гандболисты московского «Спартака» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф гандбольной Суперлиги среди мужских команд на выезде обыграли «Пермских медведей» со счётом 30:27 (15:14).



В составе «Спартака» 6 мячей забил Илья Рябов, 5 раз отличился Уробонас Миндаугас. У «Пермских медведей» самым результативным стал Алексей Шиндин, на его счету 6 мячей, по 5 – у Павла Гноевого и Юрия Орлова.



На предварительном этапе «Спартак» занял первое место, а пермский коллектив стал восьмым. Следующая игра пройдёт на площадке москвичей 8 мая.



Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Четвертьфинал. Первый матч



«Пермские медведи» (Пермь) – «Спартак» (Москва) – 27:30 (14:15).

Счёт в серии – 0-1.