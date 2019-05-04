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«Университет-Нева» в 1-м матче плей-офф Суперлиги одолел астраханское «Динамо»

«Университет-Нева» в 1-м матче плей-офф Суперлиги одолел астраханское «Динамо»
Другие / Гандбол

Гандболисты санкт-петербургской команды «Университет-Нева» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф мужской гандбольной Суперлиги на выезде обыграли астраханское «Динамо» со счётом 32:21 (17:8).

В составе питерского «Университета» по 7 мячей забили Виктор Бабкин и Кирилл Воронин, 5 раз отличился Павел Тураев. У «Динамо» самым результативным стал Марк Ларин — на его счету 4 мяча.

На предварительном этапе команда «Университет-Нева» заняла третье место, а астраханское «Динамо» стало шестым. Следующая игра пройдёт в Санкт-Петербурге 8 мая.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Четвертьфинал. Первый матч

«Динамо» (Астрахань) — «Университет-Нева» (Санкт-Петербург) — 21:32 (8:17).
Счёт в серии – 0-1.

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