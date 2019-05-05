Чемпион России по биатлону Семаков надеется, что получит приглашение в сборную

Чемпион России по биатлону 2019 года Владимир Семаков отметил, что остался доволен прошедшим сезоном, а также поделился планами на будущее.

«Я счастлив, что меня взяли в команду Удмуртии, этого я хотел давно. Ставил себе самые высокие цели на этот сезон, несколько целей я смог добиться. Знал, что могу выиграть медали на чемпионате России. Была такая цель выиграть одну гонку, я её выиграл — масс-старт на 40 км, но победа в классическом масс-старте на 15 км для меня была неожиданностью, к которой я шёл постепенно. Добился этого результата тем, что очень хотел выиграть, упорно тренировался и готовился на протяжении трёх недель, ведя подготовку через проходящие старты. Всё получилось как нельзя лучше, я этому рад. К концу сезона я продолжал тренироваться, как и в начале сезона, это помогло выйти на пик формы к чемпионату.

Не обидно, что не оказался в расширенном списке кандидатов на попадание в сборную России, так как понимаю, что нужно было лучше выступать в течение сезона. Думаю, есть шанс попасть в следующем году, главное — это возможность поехать и выступить на контрольных отборочных соревнованиях для формирования команды на Кубок IBU после вкатки.

В дальнейшем ставлю себе цель развивать биатлон в Удмуртии. Я очень люблю этот вид спорта, скоро он станет по-настоящему массовым", — цитирует Семакова портал "Журавейник".