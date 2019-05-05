Карлсен: все мои противники – идиоты, пока не доказано обратное

Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, занимающий первое место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), поделился методами психологической подготовки к партиям.



«В данный момент я играю с большой уверенностью. Перед каждой партией я настраиваю свой мыслительный процесс таким образом, чтобы убедить себя в том, что все мои соперники – идиоты, пока не доказано обратное. Честно говоря, я понимаю, что это звучит очень высокомерно, и мне так проще. Думаю, что это правильный подход.



Я всегда выкладывался наилучшим образом в тех случаях, когда недооценивал своих оппонентов. Это намного лучше, чем переоценивать их силы. Поэтому во время игры я не верю, что мой противник мог приготовить для меня ловушку. Подобный подход является для меня оптимальным», — приводит слова Карлсена Chess24.