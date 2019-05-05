Бессмертных: у кого-то пляжный сезон, а у меня тренировочные сборы

Серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года в Сочи в лыжной эстафетной гонке россиянин Александр Бессмертных рассказал о подготовке к новому сезону.



Спортсмен выложил в своём «инстаграме» фотографию с беговой тренировки в Кемерово, сопроводив её подписью: «Ну что, друзья, скоро лето, а значит, у кого-то пляжный сезон, у кого-то — тренировочные сборы. Погода в Сибири способствует бегу на свежем воздухе! Все на улицу: крутить велосипед, гулять с палками, бегать и просто ходить, радоваться, что вы здоровы».

На прошедшем с 20 февраля по 3 марта чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде Бессмертных занял второе место в индивидуальной гонке на 15 километров классическим стилем, уступив 2,9 секунды норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю. Ещё одну серебряную медаль мирового первенства спортсмен завоевал в составе эстафетной команды.