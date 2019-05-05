Тренер «Чеховских Медведей»: не позволили саратовцам играть на высоких скоростях

Тренер подмосковного клуба «Чеховские медведи» Виталий Иванов после гостевой победы в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России по гандболу над «СГАУ-Саратов» со счётом 39:24 рассказал про игру своих подопечных.



«Мы одержали спокойную победу. Наша оборона и Павленко в воротах быстро позволили добиться комфортного преимущества. Мы не позволили саратовцам действовать на высоких скоростях, как это было в прошлой игре. Впервые всю игру провёл на площадке Струшинский, и он выглядел достойно. Во втором тайме хорошие голы забивали Куретков и Масленников»,- приводит слова Иванова официальный сайт Федерации гандбола России.



На предварительном этапе подмосковная команда заняла второе место, а саратовский коллектив стал седьмым. Следующая игра пройдёт в Чехове 8 мая.



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Четвертьфинал. Первый матч



«СГАУ-Саратов» (Саратов) – «Чеховские медведи» (Московская область) – 24:39 (10:17).

Счёт в серии – 0-1.