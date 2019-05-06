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Чемпионка мира предложила отдельные старты для трансгендеров после дела Семени

Чемпионка мира предложила отдельные старты для трансгендеров после дела Семени
Другие / Лёгкая атлетика

Чемпионка мира 1991 года в беге на 10 тысяч метров британка Лиз Макколган после дела Кастер Семени предложила задуматься о введении отдельных стартов для лиц с высоким уровнем тестостерона и трансгендеров.

«Я лично думаю, что CAS принял правильное решение. Но всё ещё есть серые области, которые необходимо устранить. Я не согласна с тем, что кто-либо должен принимать какие-то лекарства для снижения уровня тестостерона. Я сторонник спорта без препаратов и не лицемер. Не могу сказать, что Семени нужно принимать что-то, дабы подавить заложенное природой.

Многие люди называют этот случай историей Кастер Семени, но это не совсем так. Мы должны говорить о будущем и о том, как мы можем защитить женский спорт.

Я думаю введение дополнительных категорий — это путь вперёд. Должна быть категория для лиц с высоким уровнем тестостерона, категория для трансгендеров, категория для женщин и категория для мужчин», — приводит слова Макколган First Post со ссылкой на радио BBC.

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