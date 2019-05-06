Калинина завоевала две медали чемпионата мира по кайтбордингу

5 мая на озере Гарда в Италии завершился чемпионат мира по кайтбордингу – в этой дисциплине спортсмены перемещаются по поверхности воды, используя кайт (разновидность параплана).

Спортсменка Академии парусного спорта Санкт-Петербурга Елена Калинина завоевала серебро среди женщин и бронзу с Денисом Тарадиным в командных гонках.

Командные гонки – это новый формат, дебют которого планируется на Олимпийских играх 2024 года. Каждая гонка состоит из двух кругов: первый преодолевает женщина, второй – мужчина. Очки, набранные в нескольких гонках, суммируются. Россияне всего 1 очко проиграли победителям, а второе место при равенстве очков уступили по дополнительным показателям.

В индивидуальном зачёте Калинина боролась с действующей чемпионкой мира американкой Даниелой Мороз, в двух гонках из семи победа осталась за россиянкой. Третьей в женском флоте стала представительница Австралии — Браена Вайтхэд. Ещё одна россиянка Валерия Гаращенко стала седьмой. Также дебютировала на чемпионате мира София Котляр.

У мужчин титул защитил француз Нико Парлье, серебро и бронза досталась представителям Великобритании — Оливеру Бриджу и Коннору Бэинбриджу. Тарадин вошёл в топ-10, заняв девятое место.