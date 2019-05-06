Российский фигурист Коляда в рейтинге ISU уступает только Чену и Уно

Международный союз конькобежцев после сезона-2018/19 опубликовал обновлённый рейтинг фигуристов. У мужчин лидирует американец Нэйтан Чен, набравший 4290 очков. На второй позиции располагается японец Сома Уно (4045). Третье место сохраняет россиянин Михаил Коляда (3670), опережающий японца Юдзуру Ханю (3461), пропустившего немало стартов.

На 7-й позиции — россиянин Александр Самарин (2730), на 15-й — Сергей Воронов (2189), на 17-й — Дмитрий Алиев (2060).

При подсчёте учитываются результаты Олимпийских игр и чемпионатов мира завершившегося и предыдущего сезонов, лучшие результаты этапов Гран-при тех же сезонов и международных соревнований.

В рейтинге отдельно взятого сезона-2018/19 также лидирует Чен, 2-й — Уно, 3-й — Ханю. Коляда — 6-й, Самарин — 7-й. На 13-й позиции — Андрей Лазукин, на 19-й — Воронов.