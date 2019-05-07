Гандболист Дибиров: директор объявил, что команды не будет, получили документы

Левый крайний македонского гандбольного клуба «Вардар» и сборной России Тимур Дибиров прокомментировал своё будущее.

«Есть ли надежды, что «Вардар» не распадётся? Руководствуюсь только официальной информацией. До первой встречи с «Пиком» директор клуба объявил, что команды не будет. Мы получили на руки документы, стали свободными агентами. Остальное мне не известно.

Никаких договорённостей с БГК им. Мешкова у меня нет. Брестский клуб выражал заинтересованность, но это только одно из поступивших мне предложений. Есть варианты из Германии и других стран. Я пока думаю. Как только решение будет принято, полагаю, мой новый клуб сразу объявит об этом. А до подписания контракта комментировать что-то некорректно. Наверняка скоро появится информация и о будущем других игроков «Вардара» – уже середина мая, пора определяться.

Со Скопье и Македонией связано очень многое. «Вардар» – прекрасный клуб с фантастическими болельщиками. Мы уезжаем с ощущением выполненного долга и по праву можем гордиться своей работой", – цитирует Дибирова официальный сайт Федерации гандбола России.