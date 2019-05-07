Трефилов планирует посетить сбор национальной команды по гандболу в конце мая

Главный тренер краснодарской «Кубани» и женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов сообщил, что вернётся к активной работе после разрешения врачей и планирует посетить сбор национальной команды в Новогорске.



«Мне бы хотелось в серии со «Звездой» быть на тренерской скамейке. Но не всё зависит от меня — есть ещё люди в белых халатах. Посмотрим, что они скажут. Приеду ли 23 мая в Новогорск на сбор национальной команды? Планирую.



Конечно, соскучился по сборной. Правда, меня уже «обрадовали», что, скорее всего, игроки «Ростова-Дона» на сбор не приедут. Что ж, значит, шанс получат молодые гандболистки. По окончании сбора у нас запланированы спарринги с командой Нидерландов», — приводит слова Трефилова пресс-служба Федерации гандбола России.