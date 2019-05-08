«Тюмень» вышла в полуфинал чемпионата России по мини-футболу

«Тюмень» вышла в полуфинал чемпионата России по мини-футболу среди мужских команд Суперлиги. В четвёртом матче четвертьфинальной серии до трёх побед «Тюмень» на выезде обыграла «Норильский никель» со счётом 4:2. Дважды отличился Артём Антошкин. Победный гол забил Камиль Герейханов.

«Тюмень» начала серию с поражения – 3:5, но затем одержала три победы подряд – 4:2, 4:4 (по пен. – 2:1), 4:2.

Ранее первым полуфиналистом стал московский «КПРФ», трижды обыгравший новосибирский «Сибиряк» (6:3, 7:2, 7:2).

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

Четвертьфинал. Четвёртый матч

«Норильский никель» — «Тюмень» — 2:4 (0:2).

Голы: Тьяго, 47, Котляров, 49 – Антошкин, 11, 46, Упалев, 15, Герейханов, 33.

Счёт в серии – 1-3.