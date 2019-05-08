«Чеховские медведи» вышли в полуфинал гандбольной Суперлиги

«Чеховские медведи» вышли в полуфинал чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги. Во втором матче четвертьфинальной серии «Чеховские медведи» на своей площадке обыграли команду «СГАУ-Саратов» со счётом 33:25. У хозяев 6 раз отличился Денис Васильев, по 5 мячей забили Кирилл Котов и Игорь Карлов. Самым результативным у гостей был Сергей Болотин, на счету которого 8 мячей.

Первая встреча соперников также завершилась победой «Чеховских медведей» (39:24).

Напомним, на предварительном этапе чемпионата России чеховская команда была второй, а саратовские гандболисты заняли седьмое место.

Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига

Второй матч

«Чеховские медведи» (Московская область) — «СГАУ-Саратов» — 33:25 (16:14).

Счёт в серии — 2-0.