Женская сборная России по пляжному футболу потерпела первое поражение в истории

Женская сборная России по пляжному футболу потерпела поражение от команды Швейцарии в отборочном матче квалификации ко Всемирным пляжным играм 2019 года. Поражение со счётом 0:2 стало первым в истории национальной команды.



Стоит отметить, что сборная была учреждена в 2018 году. В дебютном для себя сезоне она завоевала золотые медали Кубка Европы, где в финале была обыграна команда Испании со счётом 2:0.



Сегодня, 9 мая, сборная России сыграет второй матч отборочного цикла. Соперниками девушек станет команда Чехии. Напомним, главным тренером российских девушек является Илья Леонов, который параллельно работает в ПФК «Локомотив» (Москва).