Минибаев: наше с Бондарем серебро — почти случайность

Россиянин Виктор Минибаев, который в паре с Александром Бондарем занял второе место в синхронных прыжках в воду с вышки на этапе Мировой серии в Казани, прокомментировал выступление дуэта.



«С одной стороны, мы могли бы выиграть золото, с другой — нам следовало сделать программу намного лучше. В финале было слишком много ошибок, поэтому наше серебро — почти случайность. У всех наших конкурентов тоже было много ошибок. Единственное оправдание для нас сейчас — то, что мы находимся под нагрузками, готовясь к главным стартам сезона», — приводит слова Минибаева Международная федерация плавания.



Синхронное плавание. Мировая серия. Казань, Россия

Мужчины. Синхронные прыжки в воду с вышки



1. Ян Хао/Лян Цзюньцзе (Китай) — 444,18

2. Александр Бондарь/Виктор Минибаев (Россия) — 403,02

3. Томас Дэйли/Мэттью Ли (Великобритания) — 395,82.