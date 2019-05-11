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Минибаев: наше с Бондарем серебро — почти случайность

Минибаев: наше с Бондарем серебро — почти случайность
Другие / Водные виды спорта

Россиянин Виктор Минибаев, который в паре с Александром Бондарем занял второе место в синхронных прыжках в воду с вышки на этапе Мировой серии в Казани, прокомментировал выступление дуэта.

«С одной стороны, мы могли бы выиграть золото, с другой — нам следовало сделать программу намного лучше. В финале было слишком много ошибок, поэтому наше серебро — почти случайность. У всех наших конкурентов тоже было много ошибок. Единственное оправдание для нас сейчас — то, что мы находимся под нагрузками, готовясь к главным стартам сезона», — приводит слова Минибаева Международная федерация плавания.

Синхронное плавание. Мировая серия. Казань, Россия
Мужчины. Синхронные прыжки в воду с вышки

1. Ян Хао/Лян Цзюньцзе (Китай) — 444,18
2. Александр Бондарь/Виктор Минибаев (Россия) — 403,02
3. Томас Дэйли/Мэттью Ли (Великобритания) — 395,82.

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